Son Dakika Haberleri: Eşinin kullandığı aracın çarptığı kadın öldü
Son Dakika Güncel Eşinin kullandığı aracın çarptığı kadın öldü

Eşinin kullandığı aracın çarptığı kadın öldü

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Eşinin kullandığı aracın çarptığı kadın öldü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Enver Aydın (69), 07 ACZ 124 plakalı otomobiliyle Avsallar Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada yanlışlıkla fren yerine gaz pedalına basınca aracın arkasındaki eşi Döndü Aydın'a (75) çarptı.

Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Enver Aydın, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Antalya, Alanya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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