Üye Girişi
EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALARAK YARALANDI - Son Dakika

EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALARAK YARALANDI

05.01.2022 22:22

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'ın ön camından fırlayan Feride Koçer, eşinin kullandığı aracın altında kalarak yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'ın ön camından fırlayan Feride Koçer, eşinin kullandığı aracın altında kalarak yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeniyalı Mahallesi D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Soner Koçer yönetimindeki 06 JU 972 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Şükrü G.'nin kullandığı 41 P 0043 plakalı otobüse yandan çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün eşi Feride Koçer, ön camdan fırlayarak TIR'ın altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR'ın altında kalan Feride Koçer'i sıkıştığı yerden kurtardı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feride Koçer tedaviye alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALARAK YARALANDI
EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALARAK YARALANDI
EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALARAK YARALANDI

YORUMLAR
500

İtfaiye, Körfez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALARAK YARALANDI - Son Dakika


Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı         
22:26
Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı         
17:57
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
22:12 Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı
22:01 Ahmet Ağaoğlu'ndan büyük gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, donup kaldı
21:35 Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanına şiddet uyguladı
21:24 Bu gol nasıl kaçtı! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarını deliye döndürdü
20:52 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, yüz yüze eğitimle ilgili son noktayı koydu: Okullar kapanmayacak
20:43 Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan sonra Bakan Koca'dan açıklama: Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne indirildi
20:04 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşecek
19:55 Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi
19:48 Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu
19:34 Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde gözler masadaki ayrıntıya takıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 22:31:01. #1.13#
SON DAKİKA: EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALARAK YARALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement