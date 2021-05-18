Eşinin kullandığı traktörün altında can verdi

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, eşinin eğimli bahçede çalıştırırken, kontrolünden çıkan traktörün altında kalan Sultan Çakan (48), hayatını kaybetti.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, eşinin eğimli bahçede çalıştırırken, kontrolünden çıkan traktörün altında kalan Sultan Çakan (48), hayatını kaybetti. İsmet Çakan'ın (55) eğimli olan bahçesinde çalıştırdığı 16 EJC 56 plakalı traktör, iddiaya göre, kontrolünden çıktı. Bu sırada bahçede bulunan sürücünün eşi Sultan Çakan, tel örgülere de çarpan traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Çakan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sultan Çakan'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.



Manyas, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Eşinin kullandığı traktörün altında can verdi - Son Dakika

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