Son Dakika Haberleri: Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın toprağa verildi

22 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşi Osman Fidan'ın (66) kullandığı traktörden düşüp, aracın altında kalarak hayatını kaybeden Huriye Fidan (63), toprağa verildi.

Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın toprağa verildi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşi Osman Fidan'ın (66) kullandığı traktörden düşüp, aracın altında kalarak hayatını kaybeden Huriye Fidan (63), toprağa verildi.
Kaza, İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Eşi Huriye ile birlikte odun toplamak için ormana gitmek üzere yola çıkan Osman Fidan yönetimindeki traktör, rampadan aşağı inerken bir anda kontrolden çıktı. Bu sırada Fidan'ın yanında oturan eşi Huriye Fidan, sarsıntı sırasında dengesini kaybedip düştü. Traktör, Huriye Fidan'ın üzerinden geçti. Osman Fidan ise traktörden savruldu.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Huriye Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Osman Fidan ise yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının cesedi, İnegöl Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Huriye Fidan, bugün İnegöl Boşnak Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, eşi Osman Fidan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.


Huriye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksisinin aynasını kıran kadını darp eden şoför: Ben tamamen kendimi savundum
Barajda cesedi bulunan kadının 1 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor 40 yaşındaki Anna Nakaznykh isimli kadının aracına üst üste iki kere yıldırım düştü Eşini öldürtüp 13 yıl maaşını çekip yedi, "Smile" tişörtü giyip gülümsedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:24:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]