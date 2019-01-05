Son Dakika Haberleri: Eşinin Kullandığı Traktörün Altında Kaldı

Eşinin Kullandığı Traktörün Altında Kaldı

1 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde buzlu yolda kayıp devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Eşinin Kullandığı Traktörün Altında Kaldı, System.String[]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde buzlu yolda kayıp devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Bademli Mahallesi'nde 10 Y 6275 plakalı traktör buzlu yolda devrildi. Tekerliğin üstünde oturan Sultan Yılmaz (59) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Hayrettin Yılmaz ufak sıyrıklarla kurtuldu. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Bigadiç, Balıkesir, 3. Sayfa
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