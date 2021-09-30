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Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum - Son Dakika

Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum

30.09.2021 17:50

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşinin yağdırdığı kurşunlar nedeniyle felç kalan Sabiha Mutlu, eski eşinin yargılandığı davada konuştu. Mutlu, ayaklarının tutmadığını belirterek, "Yarım kalan vücudumla kızımı büyütmek istiyorum. Bu tarz insanlar gereken cezayı alsın" ifadesini kullandı.

Sabiha Mutlu ile eşi Samet Mutlu, geçtiğimiz sene çocuklarının babasıyla görüştürülmesi meselesi yüzünden tartışmış ve çocuğunu annesine geri teslim etmeyen Samet Mutlu daha sonra eşine kurşun yağdırmıştı. Olaydan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sabiha Mutlu, felç kaldı. Samet Mutlu'nun 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava da bugün görüldü. Sabiha Mutlu, bedeninin geri kalanıyla çocuğunu büyütmek istediğini ve devletten koruma talep ettiğini dile getirdi.

İKİ AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran tutuklu sanık Samet Mutlu'nun iki ayrı suçtan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tekerlekli sandalyeyle gelen Sabiha Mutlu ile tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Samet Mutlu SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Bir annenin yürek yakan sözleri: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum

"BANA KURUSIKI SAMET DEDİ"

Duruşmada ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Samet Mutlu, "Sabiha, kızımı almak için kız kardeşim Azra'yı aradı. Kısa süre sonra evimin önüne gelerek beni aşağı çağırdı. Aşağı indim. 'Nasılsın' dedim cevap vermedi. Bana kısa ve soğuk cevaplar veriyordu. 'Kızımız dışında beni arama' dedi. Ben de, 'Ben seni ne zaman rahatsız ettim' diye sordum. Ben gülerek cevap verince, 'Gülme biraz erkek ol' dedi, omzumdan iterek. Ben de tokat attım. Bu sefer sesini daha çok yükselterek bağırmaya başladı. Yukarı çıktım. Bana, 'kurusıkı Samet' dedi. Ben de bu söze takıntılıyım belirtmek isterim. Arabamdan silahımı aldım havaya ateş ettim. Birkaç el daha ateş ettim. 5 saniye sürdü Sabiha yere düştü. Kaçmadım, kendim teslim oldum. Eşimden özür diliyorum, pişmanlığımı dile getirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"OLMAYAN ŞEYLERİ OLMUŞ GİBİ SÖYLÜYOR"

Müşteki Sabiha Mutlu ise beyanında, "Yalan söylüyor. İlk verdiği ifade doğru. Yukarıdan biri saksı atınca iki el havaya da ateş etti. Olmayan şeyleri burada olmuş gibi söylüyor. Bizim ağız tartışmamız olmadı. Direkt bana karnından silahı çıkarıp sıktı. Havaya ateş etme söz konusu değil. Dedikodulardan etkilenmiş" dedi. Sabiha Mutlu'nun avukatı beyanında, Sabiha Mutlu'nun kızının her şeyi gördüğünü ve bu nedenle pedagog eşliğinde dinlenmesini talep ettiklerini söyledi.

Bir annenin yürek yakan sözleri: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum

15 YILDAN 25 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla tehdit' suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, sanık ile avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Sabiha Mutlu, "Sesimi duyurabildim. Yani bir adamın, beni sokak ortasında, sokağa çıkma yasağında kör noktaya getirip öldürmek için sıktığı silahla yaralandım, felç kaldım. Ben bu hale geldim, beni öldürmeye çalıştı. Çok şükür sesimi duyurabildim. İlk önce görgü tanığına tamamen bir ifade söylettirmiş karşı taraf, olmayan beyanlarda bulundurdular. Tanımadığım, ismini daha önce hiç duymadığım kişileri uydurup savcının, hakimin önüne çıkardılar. Şahidin karakoldaki ifadeleriyle şimdiki verdiği ifadeler tamamen çelişkili ve farklı" dedi.

Bir annenin yürek yakan sözleri: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum

"DAHA AĞIR CEZALAR ALMALARI GEREKİYOR"

Sözlerinin devamında Mutlu, "Kesinlikle daha ağır cezalar sunulmalı ki bu tip insanlar 2, 3, 5 ay ya da 1-2 sene yatıp çıkacağını düşünmesin artık. Ben ne ilkim, ne de sonum. Şiddete kim meyilliyse kendini frenlemeyi bilecek. Hepimizin değerleri var, saygı duydukları şeyler var, evlatlarımız var. Ben evladım için yaşamak istiyorum. Ben evladımı bugün okula götüremiyorum, okuldan alamıyorum. Bizi maddi ve manevi olarak bitirdiler. Şimdi de yargılarıma, değerlerime kadar uzanacak bir dilleri var, yeter ki ağır tahrikten yararlansın. Çok şükür şu ana kadar böyle bir şey olmadı, dilerim bundan sonra da olmaz. Beni sokağın ortasında çocuğumu almak isterken, çocuğumu almak için gittiğim yerde beni kör noktaya getirip üzerime kurşunları yağdırdı" diye belirtti.

Bir annenin yürek yakan sözleri: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum

"EĞER ÇIKARSA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞACAK"

Sanığın kendisini öldürmekten başka amacı olmadığını ileri süren Mutlu, "Eğer çıkarsa öldürmekten başka da hiçbir amacı olmayacak. Bu cezaları diğer kadınlar için de vermemiz gerekiyor. Şiddet çözüm değil ki. Beni bugün sakat bıraktı, ben bugün yürüyemiyorum. Öbürü konuşamıyor, öbürü yatağa bağlı, aldıkları ceza 3 sene, 5 sene. Çıktığında zaten devamını yapıyor, yapmasa bile beni bitirdi ben artık yürüyemiyorum ki. Benim ayaklarım yok. Benim artık bedenimden üstü var. Ben anneyim ya. Ben çocuğumu büyütmek istiyorum. Ben bir çocuk getirdim dünyaya, bütün sorumluluklarıyla yerine getirmek istiyorum ama bu umurunda olmayan, umursamayan bir baba, madde bağımlısı ve geçimini de madde satarak sağlayan ve üzerine bir sürü suç dosyası olan bir adam. Zaten suça meyilli, zaten bunun tahrik edilmesi veya başka bir şey yapılmasına gerek yok ki. Zaten tahrik kendi. Kendi zaten sürekli her şeye tahrik olan, artı bir sebep aramayan biri" ifadelerini kullandı.

"BEN KIZIMI BÜYÜTMEK İSTİYORUM"

Son olarak Mutlu, "O gün kızımı almaya gittim, hiçbir şey demeden sadece 'sen benden kızımı ister misin' dedi tokadı attı ve kurşunları yağdırdı. Devlet beni korusun ki kızımı büyütebileyim, bedenimin yarısıyla geri kalan hayatımı yaşamaya ve kızımı büyütmeye çalışıyorum. Tek dileğim bu ve ne olur cezalar daha ağırlaştırılsın. Kimsenin beni sakat bırakmaya veya başka birini öldürmeye hakkı yok. Beni devlet korusun istiyorum, başka hiçbir isteğim yok ne maddi ne manevi. Ben hepsini geçtim, sadece devlet beni korusun yeter" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum - Son Dakika
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