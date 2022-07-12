Eşinin mesajlarını gören koca katil oldu! Küçük kızının önünde eşini ve kayınvalidesini öldürdü - Son Dakika
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Eşinin mesajlarını gören koca katil oldu! Küçük kızının önünde eşini ve kayınvalidesini öldürdü

12.07.2022 17:18

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde eşinin mesajlarını gördükten sonra kıskançlık krizine giren koca, 4 yaşındaki kızının gözü önünde eşi ve kayınvalidesini öldürdü. Öfkesi dinmeyen koca baldızı ve bacanağını da silahla yaraladı. Katil kendisini teslim almaya gelen özel harekat polislerine de ateş açtı. Çıkan çatışmada bir özel harekat polisi de yaralandı.

Geçtiğimiz pazar günü Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Akıncılar Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre, eşi Zeynep Turgut ve kayın validesi Nedime Dinçer'le aynı evde yaşayan Turgay Turgut (31), eşinin telefonla attığı bazı mesajlardan ötürü kıskançlık krizine girdi. O sırada bayram ziyareti için eve gelen baldızı ve bacanağı, eşiyle tartışma yaşayan Turgay Turgut'u sakinleştirmek için araya girdi. Öfkeli koca sakinleşmeyince kayınvalidesi polisi arayarak damadını ihbar etti.

EŞİNİ VE KAYIVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ

Bir türlü sakinleşmeyen koca, balkona çıkarak elindeki silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Cinnet getiren öfkeli koca, eşini ve kayınvalidesini 4 yaşındaki kızının önünde öldürdü. Baldızı ve bacanağını da yaralayan Turgut, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmadı ve özel harekat ekipleriyle çatışmaya girdi. Polis ekiplerine uzun süre direnen Turgut, özel hareket polislerinin eve girmesiyle gözaltına alınırken yaşanan çatışmada bir özel harekat polisi de yaralandı.

Eşinin telefonuna gelen mesajları gören koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından sağlık ekibi de içeriye girdi. Zeynep Turgut ve annesi Nedime Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Ayşe Kıyak ve Umut Kıyak ise hastaneye götürüldü.

Eşinin telefonuna gelen mesajları gören koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

"MEMUR ARKADAŞLARA ATEŞ EDEREK KARŞILIK VERDİ"

Olay sırasında sokakta bulunan Zafer Oyman, "Olay gecesi saat 02.00 sularında ben durağımıza geldim. Özel harekat polisleri de 02.00 sularında buradaydı. Özel harekat polisleri şahsı iki defa ikaz ettiler. Teslim ol diye, şahıs da memur arkadaşlara ateş ederek karşılık verdi. Silahla ateş etti. Özel Hareket polisleri de şahsı etkisiz hale getirdi. Bugün duyduğumuza göre ise iki kişiyi katletmiş 2 kişiyi de yaralamış. 1 tane de polisi yaralamış. Olayda görebildiğimiz oydu. Olay yeri güvenlik çemberi altındaydı bizi de bölgeye sokmadılar" diye konuştu.

EVDE 2 TABANCA BULUNDU

Öte yandan ekiplerin evde yaptığı aramalarda 2 tabanca bulundu. Gözaltına alınan Turgay Turgut ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Akıncılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin mesajlarını gören koca katil oldu! Küçük kızının önünde eşini ve kayınvalidesini öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinin mesajlarını gören koca katil oldu! Küçük kızının önünde eşini ve kayınvalidesini öldürdü - Son Dakika
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