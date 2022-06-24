Son dakika... Eşinin mezarını ziyaret eden adam ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika... Eşinin mezarını ziyaret eden adam ölü bulundu

24.06.2022 20:03

Son dakika haberine göre Eşinin mezarını ziyaret eden adam ölü bulundu Çorum'da yaşlı bir adam, ziyaretine gittiği eşinin mezarı başında ölü bulundu.

Eşinin mezarını ziyaret eden adam ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'da yaşlı bir adam, ziyaretine gittiği eşinin mezarı başında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ulu Mezarlık'ta belediye görevlisi yaşlı bir adamın mezar üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Belediye görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sonucunda hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın Arif Uzun olduğu belirlendi.

Arif Uzun'un, 2015 yılında hayatını kaybeden eşinin mezarını ziyaret ettiği tahmin edilirken, yaşlı adamın cenazesi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Eşinin mezarını ziyaret eden adam ölü bulundu - Son Dakika

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