Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, bir yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, bir yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay Çeştepe Mahallesi Mezarlığı'nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çeştepe Mezarlığı'ndan bir el silah sesi duyan vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta yaptıkları araştırmada bir kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Tayfun Şikol (60) olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şikol'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Tayfun Şikol'un, bir sene önce vefat eden eşi Kadriye Şikol'un mezarı başında silahla hayatına son verdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 05:00 Kaynak: İHA
Son Dakika 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı