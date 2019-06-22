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Eşinin mezarı nedeniyle köyünden ayrılmıyor

1 saat önce

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan 5 çocuk babası Kasım Kaya (80), eşinin mezarı nedeniyle çocuklarının yanına gitmeyince evde tek başına kaldı.

Eşinin mezarı nedeniyle köyünden ayrılmıyor, System.String[]
KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan 5 çocuk babası Kasım Kaya (80), eşinin mezarı nedeniyle çocuklarının yanına gitmeyince evde tek başına kaldı. Kaya, 55 yıllık hayat arkadaşını çok özlediğini söyledi.
Eşi Naciye'yi geçen yıl kaybettikten sonra evde tek başına kalan Kaya, evin temizliğinden yemeğine kadar her işi kendi yapıyor. Başka şehirlerde yaşayan çocuklarının, 'Baba yanımıza gel' teklifine, 'Ananızın mezarı burada onu nasıl yalnız bırakırım ?' diyerek kabul etmeyen Kasım Kaya, "Hergün eşimin mezarını ziyaret edip onunla dertleşiyorum. Çocuklarım beni yanlarına çağrıyor ama eşimin mezarını burada sahipsiz bırakamam. Vasiyetim öldüğümde beni onun yanına defnetmeleri. Sabah uyanıp kahvaltımı ve evin işlerini yaptıktan sonra köy meydanında gidip arkadaşlarla sohbet ediyoruz" diye konuştu.
Yarım asırdan fazla aynı yastığa baş koyduğu eşinin mezarını ziyaret edip onunla dertleşen Kasım Kaya, "Hayatta eşini kaybetmek ve yalnız kalmak çok kötü. Şu an ben her ikisini yaşıyorum. Çocuklarım başka şehirlerde çalışıyor. Sağolsun hepsi beni yanına çağırıyor ama ben eşimin mezarını yalnız bırakıp gitmem. Her gün ziyaret edip, onunla sohbet ediyorum. İnanıyorum ki ben ölseydim aynısı o da yapardı. Eşlere tavsiyem hayat kısa, birbirinizi üzmeyin. Yaşadığınız günlerin tadını çıkarın" dedi. Yaşam hikayesini söylediği şiir ve manilerle dile getiren Kaya, halk olarak yokluk içinde büyüdüklerini şimdiki gençliğin ise ellerindeki imkanın kıymetini bilmeğini belirtti.


- Arpaçay
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:48 Kaynak: DHA
Arpaçay, Güncel
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