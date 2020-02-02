Eşinin öldüğünü öğrenince 'yaptıklarının cezasını çekiyor' dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşinin öldüğünü öğrenince 'yaptıklarının cezasını çekiyor' dedi - Son Dakika

Eşinin öldüğünü öğrenince 'yaptıklarının cezasını çekiyor' dedi

7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 metrekarelik barakada tek başına yatalak ve bakıma muhtaç şekilde yaşayan Remzi Polat (82) dün gece vefat etti.

Eşinin öldüğünü öğrenince 'yaptıklarının cezasını çekiyor' dedi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 metrekarelik barakada tek başına yatalak ve bakıma muhtaç şekilde yaşayan Remzi Polat (82) dün gece vefat etti. Bakımını yapan ve ihtiyaçlarını karşılayan komşusu Erdem Belen, Polat'ın eşini arayarak öldüğünü söylemesi üzerinde eşinden "Yaptıklarının cezasını çekiyor. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen" cevabını aldı.


Eski eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden 20 sene önce Manavgat'a gelen ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulunca işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat (82), dün gece 6 metrekarelik bir barakada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Remzi Polat'ın bakımını yapan Erdem Belen, "Dün gece kendisine süt ve meyve suyu içirdik. Bugün sabah babamı aradım, Remzi amcaya bak dedim. Saat 09.00 sıralarında babam bakmaya geldiğinde ölmüş. Beni arayınca ben de buraya geldim" dedi.


"5 kız kardeşi bana başsağlığı dilediler"


Polat'ın uzun süredir Manavgat'ta yaşadığını, 1 yıldır 6 metrekarelik barakada kaldığını anlatan Belen, Polat'ı haftada 2-3 defa hastanenin acil servisine götürdüğünü ifade ederek, "5 tane kız kardeşi var. Hep aradık ama kimse ilgilenmiyor. Öldüğünü haber verdik. Bana 'başın sağ olsun' dediler" diye konuştu.


"Piyangodan mı çıktın sen" cevabı


Belen, gazetecilerin yanında yabancı uyruklu eşi M. Polat'ı arayarak Remzi Polat'ın öldüğünü söyledi. M. Polat da şaşırarak, "Ben onu hastanede biliyordum. Allah Allah. O kendi yaptıklarının cezasını çekiyor. Bana çektirdi. Emekli parasını ister alır yerim, istersem bir yere bağışlarım. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen" diyerek telefonu kapattı.


İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Polat'ın öldüğü belirlendi. Polat'ın cenazesi morga kaldırıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Belen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
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