EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ADEM'İN AĞABEYİ BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVİYORLARDI - Son Dakika

ERZURUM'da dün gece yatağında uyurken eşi Arzu Yüzbey (26) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Adem Yüzbey (30), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Adem Yüzbey'in ağabeyi Hatem Yüzbey, Kaçarak evlendiler. Birbirlerini çok seviyorlardı. Şeytan bunların aşkını kıskandı dedi.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Pasinler ilçesinin kırsal Otlukapı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yıllık evli ve 1 çocukları bulunan Arzu Yüzbey yatağında uyuyan kocasını kalbinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile yerinden kalkamayan Adem Yüzbey, üst katta oturan ağabeyi Halit Yüzbey'e seslenerek yardım istedi. Kardeşinin sesi üzerine aşağı inen Halit Yüzbey, kardeşini kanlar içinde yatakta, gelinlerini de Ben vurdum ben vurdum diyerek etrafında dolaşırken gördü. Hastaneye kaldırılan Adem Yüzbey, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yüzbey'in cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken jandarma tarafından gözaltına alınan Arzu Yüzbey, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Cinayeti kabullenen Arzu Yüzbey, nöbetçi savcıya ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Bugün sabah saatlerinde adli tıp kurumundan cenazesi alınan Adem Yüzbey, köy camisinde öğle namazında kılınan cenaze namazından sonra yakınlarının gözyaşları içinde mezarlığa defnedildi.

'İKİNCİ ÇOCUK İSTİYORLARDI'

Adem'in 4 erkek kardeşin en küçüğü olduğunu belirten ağabeyi Hatem Yüzbey şunları söyledi

Kardeşim, çok sevdiği Arzu'yu 2016 yılında Bingöl'den kaçırarak evlendi. İkisi de birbirini deliler gibi seviyordu. O gece aralarında ne oldu kimse bilmiyor. Saat 02.30 sıralarında üst katta oturan kardeşim ağabeyine 'Abi' diye iki kere bağırmış. O da sesler üzerine koşarak aşağı inmiş. Gelinmiz Arzu'nun elinde bıçak 'ben vurdum, ben vurdum' deyip ağlıyormuş. Hemen alıp hastaneye götürmüşler ama kardeşim kurtulamadı. Hiçbir bir sorunları yoktu. Hatta ikinci çocuk istiyorlardı. Bugüne kadar birbirlerine fiske dahi vurmuş değiller. Birbirlerini çok seviyorlardı. Şeytan bunları kıskandı. Aldatma iddiaları asılsız. Kardeşim buna çok karşıydı. Eşini aldatan arkadaşı olsa onunla dostluğunu bitirir, hayatından silerdi. Eşini çok severdi. Adam gibi adamdı. Her ikisi de yaktı bizi.