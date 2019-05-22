Son Dakika Haberleri: Eşinin Öldürdüğü Avukat Müzeyyen'i Andılar

Eşinin Öldürdüğü Avukat Müzeyyen'i Andılar

7 saat önce

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla boşanma sürecinde olduğu eşi Mesut Issı tarafından 19 Mayıs'ta öldürülen avukat Müzeyyen Boylu anıldı.

Eşinin Öldürdüğü Avukat Müzeyyen'i Andılar, System.String[]
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla boşanma sürecinde olduğu eşi Mesut Issı tarafından 19 Mayıs'ta öldürülen avukat Müzeyyen Boylu anıldı.

Kayapınar ilçesinde, 19 Mayıs Pazar günü, boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Mesut Issı tarafından öldürülen Müzeyyen Boylu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla silahla vurulduğu yerde anıldı. İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, kadın kolları üyelerinin katımıyla yapılan programda konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Müzeyyen Kaya, Müzeyyen Boylu'nun daha önce partilerinin il yönetiminde aktif görev aldığını belirterek, "Avukat Müzeyyen Boylu'nun 2 çocuğunun gözleri önünde katledilişini, AK Parti teşkilatları olarak bir kez daha lanetliyoruz. Sevenlerine, ailesine, bütün yol arkadaşlarına başsağlığı dileklerinde bulunurken, Müzeyyen Boylu davasında adaletin yerini bulması, katili, Mesut Issı'nın en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. AK Parti teşkilatlarımızda icraatlarıyla bizleri hepimizi onurlandıran rahmetli Müzeyyen Boylu, aynı zamanda bir hak savunucusuydu. Avukatlık mesleğinin yanı sıra kadın hakları savunuculuğu konusunda birçok sivil toplum kuruluşunda etkili çalışmalar yapan arkadaşımızı her zaman saygıyla minnetle ve rahmetle anacağız" dedi.

Açıklamanın ardından Müzeyyen Boylu'nun öldürüldüğü yere karanfil bırakılıp, dua edildi. - Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:12 Kaynak: DHA
AK Parti, Müzeyyen Boylu, Güncel
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