Eşinin öldürdüğü Dilek, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eşinin öldürdüğü Dilek, son yolculuğuna uğurlandı

11.09.2022 11:02
Eşinin öldürdüğü Dilek, son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Murat Karaman'ın tabanca ile öldürdüğü Dilek Karaman'ın cenazesi, toprağa verildi.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Murat Karaman'ın tabanca ile öldürdüğü Dilek Karaman'ın cenazesi, toprağa verildi.

Özel bir hastanede laborant olan Dilek Karaman ile Murat Karaman, bir süre önce boşanma kararı alıp, ayrı yaşamaya başladı. Bu süreçte boşanma davası da açıldı. Dilek Karaman, 9 Eylül'de doğum günü olan oğlunu almak için Murat Karaman'ın Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada taraflar tartıştı, çıkan kavgada Murat Karaman tabanca ile Dilek Karaman'a ateş açtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, işlemleri için ambulansla morga götürüldü. Dilek Karaman'ın ailesine teslim edilen cenazesi, dün Silifke ilçesinde toprağa verildi. Cinayetin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk Murat Karaman da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Murat Karaman, Akdeniz, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinin öldürdüğü Dilek, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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