KIRŞEHİR'de boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Tanış (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hatice Tanış (20), toprağa verildi. Eşini öldürdükten sonra intihar eden Mustafa Tanış'ın cenazesi ise memleketi Yozgat 'a gönderildi.

Kaynak: DHA

Kırşehir, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eşinin öldürdüğü Hatice, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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