Eşinin Öldürdüğü Kadın Toprağa Verildi
23 dakika önce
Aydın'da boşanma aşamasındaki eşinin bıçakla yaraladıktan sonra boğarak öldürdüğü kadın toprağa verildi.
Aydın'da boşanma aşamasındaki eşinin bıçakla yaraladıktan sonra boğarak öldürdüğü kadın toprağa verildi.
Zeynep Öztürk'ün cenaze namazı Savrandere Camii'nde kılındı.
Cenaze namazına Öztürk'ün babası Ahmet Atlı, yakınları ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan katıldı.
Namazın ardından Öztürk'ün naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesinde dün, cıvata dükkanı bulunan Ercan Öztürk, eşi Zeynep Öztürk'ü bıçakla yaralamış, zincirle boğarak öldürmüştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:59 Kaynak: AA
Sunucu Nur Viral, Kadın İzleyicinin Anlatıkları Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu
Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı
Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor
Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar