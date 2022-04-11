Eşinin öldürdüğü kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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Eşinin öldürdüğü kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

11.04.2022 12:43
Eşinin öldürdüğü kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

Adana'da boşanma aşamasındaki kocasının öldürdüğü genç kadının cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Adana'da boşanma aşamasındaki kocasının öldürdüğü genç kadının cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Murat İ. uyuşturucu suçundan cezaevine girince eşi Elif İ., evi terk ederek kız kardeşinin yanında kalmaya başladı. Cezaevinden kısa süre önce çıkan Murat İ., boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak üzere yanına gitti.

İkili arasında çıkan tartışma sırasında Murat İ., cebinden çıkardığı bıçakla Elif İ.'ye saldırdı. Koca, genç kadını karnından defalarca bıçaklayıp, evden uzaklaştı.

Olayın öğrenilmesinin ardından yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Murat İ. ise polise teslim oldu.

Elif İ.'nin cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının cenazesi Küçükoba Mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan, genç kadının da uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği ve geçen yıl tahliye olduğu öğrenildi. - ADANA

Eşinin öldürdüğü kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi
Eşinin öldürdüğü kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

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Adli Tıp Kurumu, Uyuşturucu, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin öldürdüğü kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin öldürdüğü kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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