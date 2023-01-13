EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KIYMET'İN CENAZESİ ALINMAYINCA BELEDİYE TOPRAĞA VERDİ

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde eşi Şafak Budak'ın tabancayla vurarak öldürdüğü Kıymet Budak'ın (35) cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alınmayınca, savcılığın talimatıyla belediye tarafından kimsesiz statüsünde kent mezarlığına defnedildi.

Olay, 23 Aralık gecesi Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından Budak'ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şafak Budak'ın eşiyle konuştuğu sırada tabancasını çıkarıp ateş ettiği anlar yer aldı.

EŞİNİN ALDATTIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak ifadesinde, 'Evlendikten sonra İran'a taşındık. Bir süre sonra İran'da yapamayıp tekrar Kocaeli'ye dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler yaşanmaya başlandı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, iki el ateş edip öldürdüm' dedi.

CENAZESİ SAVCILIĞIN İZNİYLE TOPRAĞA VERİLDİ

İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin morgdan alınması için aradan geçen süreye rağmen ailesi veya yakınları tarafından herhangi bir başvuru yapılmadı. 15 gün resmi bekleme süresinden sonra Kıymet Budak'ın cenazesi savcılığın izniyle, polis nezaretinde Kocaeli Kent Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)