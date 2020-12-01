Eşinin öldürdüğü Nilay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

EDİRNE'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Emin K. tarafından çalıştığı markette pompalı tüfekle öldürülen Nilay K. (38), baba evinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin K. pompalı tüfekle boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Nilay K.'nin kasiyer olarak çalıştığı markete geldi. Etraftakilere bağıran Mehmet Emin K., yanında getirdiği tüfekle eşi Nilay K.'ye ateş etti. Ardından marketin önüne çıkan Mehmet Emin K., bir el de kendisine ateş etti. Büyük paniğin yaşandığı markete, çalışanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nilay K.'nin öldüğü belirlendi. Çalışma arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmet Emin K. ise olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDINilay K.'nin Mehmet Emin K.'den boşanmak amacıyla dava açtığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. İki av tüfeğine de el konulan Mehmet Emin K.'nin cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kent merkezinde Abdurrahman Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınan Nilay K.'nin annesi Remziye M., babası Vedat M., çocukları ve sevenleri gözyaşı döktü. Nilay K.'nin cenazesi daha sonra Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.