Eşinin Öldürmeye geliyor ihbarıyla yakalandı, Keçi kesmeye gidiyordum dedi

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan N.A. adlı kadının, kendisini öldürmeye geldiği ihbarı üzerine Karaman'da yolcu otobüsünde yakalanan boşandığı eşi M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A.'nın yapılan üst aramasında ele geçirilen tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandı için ise Kurban Bayramı'nda kurbanlık kesemediği için memleketine gidip, kurbanlık keçi kesip, etleri çuvala paketleyeceğini, tabancayı ise daha önceden arkadaşından emanet aldığı için yanında bulundurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Mut'ta oturan N.A., saat 01.00 sıralarında polisi arayıp, İzmir'de yaşayan eşi M.A.'nın, kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi. İhbarın ardından yol üzerindeki Karaman polisine bilgi verildi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, saat 08.00 sıralarında sürücüsünü durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı.

CİNAYET MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

M.A.'nın yapılan üst aramasında; 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.

KURBAN ETİNİ ÇUVALA PAKETLEYİP GÖTÜRECEĞİM

18 aydır ayrı yaşadığı ve 4 ay önce boşandığı eşi N.A.?yı öldürme gibi bir planının olmadığını belirten M.A.?nın, yanındaki malzemeleri kurbanlık hayvan kesmek için taşıdığını öne sürdüğü öğrenildi. M.A.?nın ifadesinde İzmir'de yaşadığım için Kurban bayramında memleketime gidememiştim ve kurban kesememiştim. Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektip. Akrabalarımı ziyaret ettikten sonra da geri dönecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabancayı ise daha önce bir arkadaşımdan emanet olarak aldığım için yanımda bulunuyordu. Kesinlikle karımı öldürmek gibi bir planım yoktu dediği öğrenildi.

M.A., yapılan sorgulamasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanuna' muhalefet ile 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.