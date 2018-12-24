Son Dakika Haberleri: Eşinin Ölümünden 3 Ay Sonra İntihar Etti

Eşinin Ölümünden 3 Ay Sonra İntihar Etti

2 saat önce

Antalya'da eşini 3 ay önce kalp krizi nedeniyle kaybeden kadın, av tüfeği ile intihar etti.

Eşinin Ölümünden 3 Ay Sonra İntihar Etti, System.String[]
Antalya'da eşini 3 ay önce kalp krizi nedeniyle kaybeden kadın, av tüfeği ile intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.45 sırasında Kepez ilçesi Yükseliş 2117 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 3 çocuk annesi 41 yaşındaki ev hanımı A.Ü., 3 ay önce kalp krizi sonucu eşini kaybetti. Eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği iddia edilen kadın, üçüncü kattaki dairede av tüfeğiyle intihar etti. Eve geldiğinde annesini yerde gören kızının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:34 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Organ Mafyası Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 18:05:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşinin Ölümünden 3 Ay Sonra İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]