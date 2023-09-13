Eşinin ölümünden ceza alan doktoru kaçırdı - Son Dakika

Eşinin ölümünden ceza alan doktoru kaçırdı

Son Güncelleme: 13.09.2023 18:22

Samsun'da bir şahıs, eşinin ölümünden ceza alan doktoru silah zoruyla kaçırdı. Polisin müdahalesi sonucu doktor kısa sürede kurtarıldı, şahıs ise operasyonla yakalandı.

Samsun'da bir kişi, 2017 yılında ameliyatta hayatını kaybeden eşinin ölümünden ceza alan doktoru silah zoruyla kaçırdı. Doktor polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, şahıs ise olaydan sonra kaçtı.

EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN CEZA ALAN DOKTORU KAÇIRDI

Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, Atakum ilçesinde berbere giderken aracına binen G.E. tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis alarma geçti. Ekipler, 55 AEB 757 plakalı otomobilin peşine düştü. Araç, Ankara yolunda polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Doktor herhangi bir yara olmadan kurtarılırken, G.E. ise silahını atarak kaçtı. Polis şahsı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

DOKTOR 15 DAKİKA İÇİNDE KURTARILDI

Zanlının, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem E.'nin kocası olduğu ortaya çıktı. Şahsın doktorun aracına bindiği, aralarında tartışma çıktığı, silah çekerek Ankara yoluna gitmesini istediği, polisin operasyonuyla doktorun 15 dakika içinde yara almadan kurtarıldığı, G.E.'nin ise silahını atıp kaçtığı öğrenildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis şahsı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. G. Eriş, polisin 1,5 saatlik çalışması Atakum ilçesi Balaç mevkisinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

EŞİ SAFRA KESESİ AMELİYATINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

Dr. Mustafa Erdem, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem E. ile ilgili davada kusurlu bulunmuştu. Doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Bu hapis cezası 15 bin TL para cezasına çevrilmişti.

Kaynak: İHA

Samsun, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin ölümünden ceza alan doktoru kaçırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin ölümünden ceza alan doktoru kaçırdı - Son Dakika
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