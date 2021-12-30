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Eşinin ölümünden önce kavga ettiğini öğrenen kadın, gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika

Eşinin ölümünden önce kavga ettiğini öğrenen kadın, gerçeği ortaya çıkardı

30.12.2021 20:52
Eşinin ölümünden önce kavga ettiğini öğrenen kadın, gerçeği ortaya çıkardı

Kırıkkale'de bir şahısla kavga etmesi sonucu yaralanan 46 yaşındaki Ecevit Anladı, tedavisi sonrası evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti. Kavga ettiğini öğrenen eşinin şikayetinin ardından Anladı'nın cenazesi, mezarından çıkarılarak otopsiye alındı. Anladı'nın kavgaya bağlı olarak beyin kanamasından hayatını kaybettiği tespit edildi.

Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde, 16 Aralık perşembe günü, bir kahvehane önünde E.K. ile Ecevit Anladı (46) arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Ecevit Anladı yaralandı. Tedavisini ardından taburcu edilen Anladı, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

MEZARINDAN ÇIKARILARAK OTOPSİYE GÖTÜRÜLDÜ

Bir süre sonra kocasının kavga ettiğini öğrenen eşi ise jandarmaya şikayette bulundu. Alınan ifadelerin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından alınan kararla Ecevit Anladı'nın cenazesi, mezarından çıkartılarak otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KAVGAYA BAĞLI ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan inceleme neticesinde, Anladı'nın kavgaya bağlı olarak beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince, gözaltına alınan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ecevit Anladı'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yeniden defnedildi.

Eşinin ölümünden önce kavga ettiğini öğrenen kadın, gerçeği ortaya çıkardı
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Kırıkkale, Çerikli, Aralık, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin ölümünden önce kavga ettiğini öğrenen kadın, gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika


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