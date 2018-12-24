Eşinin Ölümüne Dayanamayıp, İntihar Etti
28 dakika önce
ANTALYA'da, eşi Davut E.'yi kalp krizinden kaybettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen Aynur E. (41), başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.
ANTALYA'da, eşi Davut E.'yi kalp krizinden kaybettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen Aynur E. (41), başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Kepez
ilçesine bağlı Yükseliş Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Eşi Davut E.'yi 3 ay önce kalp krizinden kaybeden, 3 kızıyla kalan ve bu yüzden bunalıma girdiği belirtilen Aynur E., evde kimse yokken, başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Kanlar içinde kalan kadın, eve gelen kızı tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Aynur E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynur E.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzene Antalya Adli Tıp Kurumu
'nun morguna götürüldü.
- Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:15 Kaynak: DHA
Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
Son Dakika! İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı
2019'a Girmeden SGK'ya Borçlanma Talebinde Bulunanlar 20 Bin Liraya Kadar Kara Geçecek