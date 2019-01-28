Eşinin Ölümüne Kalbi Bir Gün Dayanabildi
27 dakika önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde eşinden bir gün sonra vefat eden kişi eşinin yanında defnedildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde eşinden bir gün sonra vefat eden kişi eşinin yanında defnedildi.
Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar köyünde yaşayan Basey Kepez (74) isimli kadın hayatını kaybetti. Cenazeden bir gün sonra acısına dayanamayan eşi Hasan Kepez (76), kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Kepez eşinin cenazesinden bir gün sonra eşinin yanına defnedildi. - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
İran'da Sünni İlk Kadın Büyükelçi'nin, Bakan Zarif ile Fotoğraf Çektirmesi Tartışmaya Yol Açtı
Benfica Kadın Futbol Takımı, Son 16 Maçta 293 Gol Atarak Tarihe Geçti
Kafede Çalışan Kadın, KOSGEB Desteğiyle Kendi Pastanesinin Patronu Oldu
Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın