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Eşinin ölümüne sebep oldu, önce beraat etti, sonra müebbet yedi - Son Dakika

Eşinin ölümüne sebep oldu, önce beraat etti, sonra müebbet yedi

07.12.2021 13:50
Eşinin ölümüne sebep oldu, önce beraat etti, sonra müebbet yedi

Bursa'da kullandığı otomobili uçuruma sürerek eşi Esra Aşlar'ın (24) ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden Batuhan Aşlar (42), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından müebbet hapse mahkum edildi.

Bursa'da kullandığı otomobili uçuruma sürerek eşi Esra Aşlar'ın (24) ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden Batuhan Aşlar (42), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından müebbet hapse mahkum edildi.

Mudanya ilçesinde, 2009 yılının Kasım ayında eski CHP İl Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı. Aşlar'ın yanındaki eşi Esra Aşlar öldü. Yaralanan Batuhan Aşlar, taburcu olduktan sonra gözaltına alınıp işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Batuhan Aşlar hakkında eşinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda 2011 yılında verilen kararda Aşlar beraat etti.

Esra Aşlar'ın ailesinin avukatları, Batuhan Aşlar'ın olay yerine gelen jandarmalara, "Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik. Siz de sıkın kafama" dediğini öne sürerek, kararın bozulması için temyize gitti. İtirazı değerlendiren Yargıtay, kararı bozup, Batuhan Aşlar'ın 'kasten adam öldürmek' suçundan yeniden yargılanmasını kararlaştırdı.

Mahalli mahkemede tekrar görülen davada, bu kez olay yerine giden jandarma personelinin ifadesine başvuruldu. Jandarmalar ifadelerinde, olay yerine gittiklerinde sanığın kendilerine, "Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik. Siz de sıkın kafama" dediğini söyledi. Batuhan Aşlar, müebbet hapse çarptırılıp tutuklandı. Sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay kararı bu kez Batuhan Aşlar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmadığını gerekçe göstererek bozdu. Geçen yıl mart ayında tekrar hakim karşısına çıkan ve akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Batuhan Aşlar, bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - BURSA

Eşinin ölümüne sebep oldu, önce beraat etti, sonra müebbet yedi
Eşinin ölümüne sebep oldu, önce beraat etti, sonra müebbet yedi
Eşinin ölümüne sebep oldu, önce beraat etti, sonra müebbet yedi
Eşinin ölümüne sebep oldu, önce beraat etti, sonra müebbet yedi

Yargıtay, Mahkum, Bursa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin ölümüne sebep oldu, önce beraat etti, sonra müebbet yedi - Son Dakika


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