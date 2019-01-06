Eşinin Ölümünün Verdiği Acıyı Sanatla Dindirdi

- Eşinin ölümünün verdiği acıyı sanatla dindirdi Yaşadığı boşluk sonrasında tasarladığı eşyalarla evini donattıKOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan emekli öğretmen Eta Taşkent, eşinin ölümünden sonra yaşadığı hüznü tanıştığı meslek ve sanat kursunda yaptığı ahşap oymacılığı ile dindirdi.

- Eşinin ölümünün verdiği acıyı sanatla dindirdi

Yaşadığı boşluk sonrasında tasarladığı eşyalarla evini donattı



KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan emekli öğretmen Eta Taşkent, eşinin ölümünden sonra yaşadığı hüznü tanıştığı meslek ve sanat kursunda yaptığı ahşap oymacılığı ile dindirdi.

Kocaeli'de yaşayan emekli öğretmen Eta Taşkent'in eşinin hayatını kaybetmesi sonrasında yaşadığı hüzne sanata yönelmesi çare oldu. Eşini kaybettikten sonra büyük ölçüde üzüntü yaşayan Taşkent, yaşadığı bunalımdan kurtulmak isterken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sanat ve mesleki eğitimlerin verildiği kursa tanıştı. Gittiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda daha önceden merak duyduğu ahşap oymacılığına yönelen Taşkent, eşinin ölümünden sonra yaşadığı acıyı, yaptığı eserlerle dindiriyor.

Evinin her köşesini tasarladığı ahşap eşyalarla donattı

Aldığı eğitim ile çeşitli eserler ortaya çıkaran Taşkent, evindeki televizyon sehpası, konsol, ecza dolabı, abajur, ayna ve diğer gibi birçok eşyayı kendisi tasarladı. Eserlerini ortaya çıkarırken yakma, kesme, oyma ve naht sanatını da kullandığını dile getiren Taşkent, bazı modellere de hattatlar yardımıyla yazılar yazdığını kaydetti. Hayatın yaşattığı zorlukları sanatla yendiğini kaydeden Taşkent'e kurs yönetimi tarafından ise "En Sanatkar" unvanı verildi.

"Doktorum oldu ve acıma ilaç gibi geldi "

Eşinin ölümünden sonra tanıştığı sanat sayesinde tekrar yüzünün güldüğünü kaydeden Taşkent, "Kendimi çok kötü hissediyordum. Bu dönemde KO-MEK ile tanıştım. Bu andan itibaren KOMEK, doktorum oldu ve acıma ilaç gibi geldi. Gerçekten bu kurslar bugün tedavi olmamda çok etken oldu. Belki hayatımın çok kara geçmesini engelleyen, bugünkü hayatıma dönüşüme vesile olan bu kurslardır" şeklinde konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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