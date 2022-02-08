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Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor - Son Dakika

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor

08.02.2022 08:47

Geçtiğimiz ay eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından zor günler yaşayan Erken, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Eşine sarıldığı bir pozu paylaşan Erken, "Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bil bilsen" dedi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, tartışma yaşadığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. 7 ay önce evlendiği eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkes, duygulandırdı.

"CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN"

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle zor günler geçiren Erken, Instagram hesabından eşine sarıldığı bir pozu paylaşarak "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bil bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu yazdı.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erke'den yürek yakan paylaşım: Canım çok yanıyor

7 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

43 yaşındaki Ece Erken, uzun bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile geçtiğimiz sene haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Güzel haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veren sunucu, Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" demişti.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erke'den yürek yakan paylaşım: Canım çok yanıyor
Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erke'den yürek yakan paylaşım: Canım çok yanıyor
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Medya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor - Son Dakika
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