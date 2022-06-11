Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3) - Son Dakika
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Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3)

11.06.2022 16:47
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3)

'KIZININ CESEDİNİ ALACAKSIN DİYORDU, DEDİĞİNİ YAPTI'Rize'de inşaat işçisi eşi Ramazan Dursun'un otomobil jantı ile dövüp bıçakladıktan sonra hastanede 1 gün sonra yaşamını yitiren Özlem Dursun'un annesi Saadet Karabulut, yaşananları anlattı.

'KIZININ CESEDİNİ ALACAKSIN DİYORDU, DEDİĞİNİ YAPTI'

Rize'de inşaat işçisi eşi Ramazan Dursun'un otomobil jantı ile dövüp bıçakladıktan sonra hastanede 1 gün sonra yaşamını yitiren Özlem Dursun'un annesi Saadet Karabulut, yaşananları anlattı. Kızıyla sürekli dertleştiğini, arada sıkıntıları olduğunu söyleyen Karabulut, "Birkaç defa daha işkence yaptı ona. Her defasında bir daha yapmayacağım dedi onu ikna etti. Kızım da 'anne çocuklarımı bırakamam' diyerek geriye gitti. Bizi de 'kızının cesedini elimden alacaksın' diye tehdit ediyordu. Dediğini de yaptı. Olay akşamı bana Özlem'in telefonundan kızımın yaralı haldeki fotoğraflarını attı. O fotoğrafı görünce çığlık attım, aklım bitti. Hemen polise haber verdim. Ben kızımı hastanede gördüm" dedi.

Kızının olay günü KADES'e çağrı yaptığını anlatan anne, "Ama Ramazan çocukları evde rehin almış, 'yukarıya gelmezsen çocukları öldürürüm' diye tehdit etmiş. Kızım da mecbur eve geri dönmüş. En son kızımla olayın olduğu gün konuştum. Torunumu okuldan almıştım ona haber verdim 'eve götür' dedi. Her gün 17.00'da bana bir mesaj atardı 'işten çıktım şunu yapıyorum' diye. O gün 20.00'a kadar bana hiçbir şey yazmadı. 20.40'da bana mesajlar gelmeye başladı, kızımın yaralı fotoğrafları atıldı. Kızımı en son acilde gördüm. Ben bir anneyim. Onun en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Sen bu acının bedelini ödeyeceksin" ifadelerini kullandı.

Bu arada Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube ekipleri olayın yaşandığı evdeki incelemelerde 9 kök Hint keneviri ele geçirdi.


Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3)
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3)
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3)
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3)
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3)
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3)
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3)
YORUMLAR
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Tüyler ürperten olay! Karısını döve döve öldürüp bir de fotoğraflarını ailesine göndermiş Tüyler ürperten olay! Karısını döve döve öldürüp bir de fotoğraflarını ailesine göndermiş Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok
Kaynak: DHA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3) - Son Dakika
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