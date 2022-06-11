Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (4)

TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'de, eşi Ramazan Dursun'un otomobil jantı ile dövüp, bıçakladığı Özlem Dursun için Sahil Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan Ramazan Dursun'un annesi Melek Dursun, "Buraya sen yakıştın mı yavrum? Yavrum yakışmadın. Senin düğününü etmiştim. Oğlum ölseydi de seni götürmeseydi" diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada kalabalıktan biri ile Melek Dursun arasında gerginlik yaşandı. Kızı öldürülen Saadet Karabulut da Melek Dursun ile kısa süreli tartışma yaşadı. Aile üyelerinin araya girmesiyle taraflar, uzaklaştırıldı. Özlem Dursun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Kaplıca Mahallesi'nde toprağa verildi.

Emirhan PEHLİVAN/ RİZE,