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Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

13.12.2021 17:23
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşinin pideciye kaçması sonrası sinir krizi geçirerek kendini yerlere atan ve "Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel, yine affederim" diyen Serkan Kıyak, girdiği bunalım sonucu evinde kendini asarak intihar etti. Yetiştirme yurtlarında büyüyen Kıyak'ın intihar etmeden önce yakınlarıyla helalleştiği öğrenildi.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olan 1 çocuk babası Serkan Kıyak, 3 Aralık'ta 2 yıllık eşi ev kadını Zehra Kıyak'ın ortadan kaybolması üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis Zehra Kıyak'ı ararken, Serkan Kıyak da eşinin bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı.

EŞİNİN PİDECİYLE KAÇTIĞINI ÖĞRENİNCE YIKILDI

Eşine, "Evine, çocuğunun yanına dön" çağrısı yapan Serkan Kıyak, hayatının şokunu yaşadı. Serkan Kıyak, programa bağlanan eşi Zehra Kıyak'ın pidecilik yapan komşusuyla kaçtığını söylemesiyle yıkıldı. Programın ardından Serkan Kıyak, memleketi Uşak'a döndü.

YAKINLARIYLA HELALLEŞMİŞ

Serkan Kıyak, dün 1 yaşındaki kızını kız kardeşi Seval Kıyak'ı bıraktıktan sonra evine dönüp yakınlarını telefonla arayarak helalleşti. Durumdan şüphelenen yakınları aramalara rağmen Serkan Kıyak'a ulaşamayınca, polise haber verdi. Dün saat 12.00 sıralarında Serkan Kıyak'ın Durak Mahallesi, Hoca Tahir Efendi Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Ekipler, Serkan Kıyak'ın tavana iple asılı cesedi ile karşılaştı.

YETİŞTİRME YURTLARINDA BÜYÜMÜŞ

Serkan Kıyak'ın cenazesi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yetiştirme yurtlarında büyüdüğü ve 2 yıl önce görücü usulüyle evlendiği belirtilen Serkan Kıyak'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Aralık, Memur, Polis, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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