Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı (2) - Son Dakika

Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı (2)

6 saat önce

'KOCANI ELİNDEN ALDIM' MESAJI İDDİASI İstanbul'dan Konya'ya gelip, boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nü tabancayla vurarak öldüren Özlem Karabulak, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı (2), System.String[]

'KOCANI ELİNDEN ALDIM' MESAJI İDDİASI

İstanbul'dan Konya'ya gelip, boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nü tabancayla vurarak öldüren Özlem Karabulak, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Karabulak'ın ifadesinde, Aynur Süngülü'nün sürekli kendisini tahrik eden mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Karabulak, "Eşim, Aynur Süngülü ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra Aynur bana sürekli cep telefonuma veya sosyal paylaşım sitesinden 'Kocanı elinden aldım. Sen kadın mısın? Sen kadın olsan, seni bırakmazdı?' şeklinde mesajlar atıyordu. Mesajların yanı sıra eşimin aldığı bilezik veya diğer hediyeleri sürekli tahrik amaçlı gönderiyordu. Birçok kez uyarmama rağmen tahrik edici davranışlarını sürdürdü. Ben de uyarmak için eve gelmiştim. Öldürme niyetim yoktu. Biran da tabancayı çıkarıp ateş ettim" dedi.

Özlem Karabulak, "Eşim daha önce de başka bir kadınla birlikte yaşadı hatta bir çocuğu oldu. O kadın böyle bir şey yapmazdı" dedi.

Karabulak'ın olayda kullandığı, kaçarken bir evin bahçesinde attığı tabanca ise polis tarafından bulundu. Polis, yaptığı incelemede ateşlenen tabancanın daha sonra tutukluk yaptığını belirledi.


İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:41 Kaynak: DHA
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