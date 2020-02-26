Eşinin sevgilisini öldüren sanığa 'ağır tahrik' indirimiyle 16 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşinin sevgilisini öldüren sanığa 'ağır tahrik' indirimiyle 16 yıl hapis - Son Dakika

Eşinin sevgilisini öldüren sanığa 'ağır tahrik' indirimiyle 16 yıl hapis

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Orhan Çelik'i (43) pompalı tüfekle öldüren Irmak S. (31), tutuklu yargılandığı davada ağır tahrik indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşinin sevgilisini öldüren sanığa 'ağır tahrik' indirimiyle 16 yıl hapis, System.String[]

ESKİŞEHİR'de ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Orhan Çelik'i (43) pompalı tüfekle öldüren Irmak S. (31), tutuklu yargılandığı davada ağır tahrik indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de yaşayan Serap S. (31), eşi Irmak S.'yi 2018 yılı mart ayında terk ederek, iddiaya göre Orhan Çelik ile 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta ev kiralayıp, birlikte yaşamaya başladı. Bunu öğrenen Irmak S., Orhan Çelik'i evin önünde pompalı tüfekle 2 el ateş ederek öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakalanan Irmak S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından Irmak S., hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Yaklaşık 2 yıl süren davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Irmak S. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemedeki son savunmasında olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen sanık Irmak Saat, "Pişmanım, bakmakla yükümlü olduğum bir ailem ve 2 çocuğum var. Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Irmak S. hakkında ağır tahrik indirimi uygulayıp 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.


Orhan Çelik, Eskişehir, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
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