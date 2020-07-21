Eşinin sevgilisiyle kurduğu tuzakla öldürülen Suriyeli cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika

SAKARYA'da, TEM otoyolunun kenarında cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Salem Hamdi'nin (51) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan eşi M.K. (40), eşinin sevgilisi A.D. (31) ile sevgilinin arkadaşı A.A. (26) tutuklandı.

Suriye uyruklu Salem Hamdi'nin 16 Temmuz günü, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri yakınında, yol kenarına atılmış cansız bedeni bulundu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, öldürülen Salem Hamdi'nin İstanbul'da yaşayan eşi M.K., onun sevgilisi A.D. ve A.A.'yı gözaltına aldı. M.K. ifadesinde, Salem Hamdi'nin kendisinin bir kişiyle ilişkisi olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine sevgilisiyle birlikte eşini öldürmek için plan yaptıklarını belirtti. M.K., eşinin İstanbul Bağcılar'da bir mobilya atölyesinde çalıştığını, bir süre önce işten çıktığını söyleyerek, sevgilisi A.D. ve A.A. ile beraber Salem Hamdi'yi Bursa'da bir yere iş görüşmesine götürme bahanesiyle yola çıktıklarını, TEM otoyolunda lastiğin patladığını söyleyerek aracı durdurduklarını belirtti. M.K., Salem Hamdi'nin araçtan inip, lastiğe bakacağı sırada A.D. ve A.A.'nın arkasından başına sopalarla vurup, Hamdi'yi öldürerek olay yerinde bırakarak kaçtıklarını itiraf etti.Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K., A.D. ve A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.