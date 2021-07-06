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EŞİNİN SICAK SUYLA HAŞLADIĞI RUKİYE YAPTIĞI İŞİ YARIM BIRAKMAYACAK - Son Dakika

EŞİNİN SICAK SUYLA HAŞLADIĞI RUKİYE YAPTIĞI İŞİ YARIM BIRAKMAYACAK

06.07.2021 10:52

KONYA'da kendisi ve 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ü sıcak suyla haşlayan eşi Ali Ay'ın (28) iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay ceza almasına tepki gösteren Rukiye Ay (23), "Benim canımın yandığı kadar ceza almasını istiyordum ama onun dediği oldu.

KONYA'da kendisi ve 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ü sıcak suyla haşlayan eşi Ali Ay'ın (28) iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay ceza almasına tepki gösteren Rukiye Ay (23), "Benim canımın yandığı kadar ceza almasını istiyordum ama onun dediği oldu. Bana 'Seni öldürürsem, 5 yıl ceza alırım, 3 yıl yatar çıkarım' diyordu. Yaptığı işi yarım bırakmayacak. Her an karşıma çıkıp kızıma veya bana zarar verecek diye bekliyorum dedi.

Olay, 9 Ocak'ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Rukiye Ay, 6 yıllık eşi Ali Ay'ı kahvaltı yapması için uyandırınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Ay, çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü. Bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan ve sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenilen iddianamede Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.

MAHKEME GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI

Geçen hafta görülen karar duruşmasında da mahkeme heyeti, Ali Ay'ı, 'silahla canavarca hisle eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ay'ın cezasında iyi hal indirimi uygulayarak, 3 yıl 9 aya hapis cezası verdi. 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli kararda cezadaki indirim sebebini 'sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları, lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezasından TCK'nın 62'nci maddesi gereğince indirim yapılarak, 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına' ifadesiyle açıkladı. Sanık Ali Ay'ın kızı Eylül'e karşı 'taksirle yaralama' suçundan da bin 500 lira ceza verdi. Ay, tehdit suçlamasından ise somut delil olmaması nedeniyle beraat etti.

'BU ACININ CEZASI, BU MU OLACAK'

Ali Ay'a verilen ceza ve iyi hal indirimi uygulanmasına tepki gösteren, karara itiraz edip İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirten Rukiye Ay, şunları söyledi

Böyle bir kararı kesinlikle beklemiyordum. Çok üzgünüm. Kızımın ve benim canımın yanmasına, böyle bir karar olmamalıydı. Kabul etmiyorum. Ben hala acı çekiyorum. Hala bu yaz gününde uzun kollu kıyafet giymek zorunda kalıyorum. Benim hayatım hala normal düzende değil. Ama onun hayatı bir anda normale dönecek bu kararla. Olaydan sonra çok ümitliydim, iyi bir ceza alacak diye güveniyordum.Güvendiğim gibi bir karar çıkmadı, çok üzüldüm. Karardan sonra ben o acıyı tekrar yaşadım. O videolarımı açıp izledim. O fotoğraflarıma baktım ve bu acısının cezası bu mu olacak, dedim. Benim canımın yandığı kadar ceza almasını istiyorum. Onun dediği oldu. Bana 'Seni öldürürsem, 5 yıl ceza alırım, 3 yıl yatar çıkarım' diyordu. Beni öldürmeden bu kadar ceza aldı. Öldürse demek ki daha az ceza alacaktı."

'HER AN KIZIMA VEYA BANA ZARAR VERECEK DİYE KORKUYORUM?

Karardan sonra sürekli tedirgin olduğunu söyleyen Rukiye Ay, "Ben her an tetikteyim. Her an karşıma çıkıp kızıma veya bana bir zarar verecek diye bekliyorum. Çıktıktan sonra zaten kızını görmek isteyecek. Ben kesinlikle bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Kızım halen travmayı atlatamadı. Kızımı görmek isterse ve bunu başarırsa bana da zarar verecektir. Yaptığı işi yarım bırakmayacak ben buna inanıyorum. Dışarıya çok çıkmıyorum ama çıktığımda çok tedirgin oluyorum. Arkamda birisi mi var, bana bir zarar mı verecek diye sürekli tedirgin oluyorum dedi.

'VERİLEN CEZAYI KABUL ETMİYORUZ'

Rukiye Ay'ın avukatı Elif Zehra Türkmen ise,"Aslında savcının mütalaasında çocuk için 'olası kasttan yaralama', müvekkilim Rukiye için de 'canavarca hisle kasten yaralama' suçundan ceza verilmesi istendi. Biz de aynı kanaatteydik. Ancak mahkeme heyeti, çocuk için 'taksirle yaralama', Rukiye için de 'kasten yaralamanın silahla işlenmesi' suçundan hüküm kurdu. Biz kesinlikle daha fazla bir ceza bekliyorduk. Karşı tarafın tüm yargılama boyunca çelişkili ifadeleri vardı. Biz burada Anayasamızda temel haklarla korunan vücut bütünlüğünün dokunulmayacağından bahsediyoruz. Bu yüzden verilen cezayı da kabul etmiyoruz. Kesinlikle itirazlarımızı bir üst mahkemeye sunacağız. Bu kararın asla arkasında duramayız. Kesinlikle 'iyi hal' dediğimiz indirimin uygulanmaması gerekiyor? diye konuştu.

EŞİNİN SICAK SUYLA HAŞLADIĞI RUKİYE YAPTIĞI İŞİ YARIM BIRAKMAYACAK
EŞİNİN SICAK SUYLA HAŞLADIĞI RUKİYE YAPTIĞI İŞİ YARIM BIRAKMAYACAK
EŞİNİN SICAK SUYLA HAŞLADIĞI RUKİYE YAPTIĞI İŞİ YARIM BIRAKMAYACAK
EŞİNİN SICAK SUYLA HAŞLADIĞI RUKİYE YAPTIĞI İŞİ YARIM BIRAKMAYACAK
EŞİNİN SICAK SUYLA HAŞLADIĞI RUKİYE YAPTIĞI İŞİ YARIM BIRAKMAYACAK
EŞİNİN SICAK SUYLA HAŞLADIĞI RUKİYE YAPTIĞI İŞİ YARIM BIRAKMAYACAK

Mahkeme, Ali Ay, Konya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİN SICAK SUYLA HAŞLADIĞI RUKİYE YAPTIĞI İŞİ YARIM BIRAKMAYACAK - Son Dakika


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