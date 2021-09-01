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Eşinin şiddeti sonrası "Ölmek istemiyorum" diyen kadın, sopayla başına vurularak dövüldü - Son Dakika

Eşinin şiddeti sonrası "Ölmek istemiyorum" diyen kadın, sopayla başına vurularak dövüldü

01.09.2021 16:23

Zonguldak'ta, daha geçen ay verdiği röportajda bir süredir ayrı yaşadığı eşi S.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek "Ölmek istemiyorum" diyen Filiz Adalı, dün akşam eşinin sopayla kendisini darbettiği iddiasıyla polise başvurdu. S.A. gözaltına alındı, başından yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Geçen temmuz ayında, 19 yıldır evli olduğu ve 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A. hakkında şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa şikayetçi olan Filiz Adalı (36), DHA'ya konuşarak "Artık sesimi duyurmak istiyorum. Yıllarca fiziksel ve cinsel şiddet gördüm. Öldürülmek istemiyorum. İsmimin öldürülen kadınlar arasında geçmesini istemiyorum" demişti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKMIŞTI, KADIN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, S.A.'ya 6 ay uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe kararı verdi. 2 çocuk annesi Filiz Adalı ise, çocuklarının psikolojilerinin bozulması ve il dışına taşınma kararı nedeniyle dilekçeyle mahkemeye başvurarak şikayetinden vazgeçti. S.A. hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe kararı kaldırıldı.

SOPAYLA BAŞINA VURDU

Çocuklarıyla birlikte yaşayan Filiz Adalı, dün akşam evinin önünde karşılaştığı eşi S.A. ile tartıştı. İddiaya göre iki tarafın da birbirine karşı hakaretleri sonucunda S.A., sopayla Adalı'nın başına vurdu.

10 DİKİŞ ATILDI

Kanlar içinde kalan Adalı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 10 dikiş atılan Adalı, ardından taburcu edildi. S.A. ise Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Filiz Adalı, çocuğunun doğum günü için ilçe merkezinde yaptığı alışverişin ardından eve döndüğünü ve eşiyle karşılaştığını söyledi. Aralarında çıkan tartışmada küfür nedeniyle eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Adalı, sopayla başına vurularak darbedildiğini söyledi. Cumhuriyet başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Eşinin şiddeti sonrası Ölmek istemiyorum diyen kadın, sopayla başına vurularak dövüldü

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Zonguldak, DHA, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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