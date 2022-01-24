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Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

24.01.2022 15:14

Son dakika haberler... BALIKESİR'in Edremit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Kamil Turan (38) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Elif Turan (38), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Kamil Turan (38) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Elif Turan (38), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markette çalışan Elif Turan, işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Kamil Turan tarafından tabancayla vuruldu. Elif Turan, vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılırken, Kamil Turan ise kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan komşuları, Elif Turan'ı kanlar içinde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bir süredir eşinden ayrı, 13 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı belirtilen Elif Turan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

Elif Turan cenazesi, Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'ne getirildi. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından, Elif Turan Pusatlı, gözyaşları arasında toprağa verildi. ÇİFTİN 1 ESKİ ELTİSİ OĞULLARINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

2016 yılında Kayseri'nin Tomarza ilçesinde oturan çiftin o dönem 7 yaşında olan kızları Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atılmıştı. Eşiyle ayrılmasında Kamil Turan'ı suçladığı için çocuklarına zarar vermek isteyen Tülay, kuyunun üzerini de taş ve samanla kapatmıştı. Jandarma ve mahallelinin yaptığı aramalar sırasında Eylül Turan, 'Anne' diye seslenince çocuklar kuyudan çıkarılmıştı. Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenirken, yaralı olan Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Bu olay sonrası çiftin Balıkesir'in Edremit ilçesine taşındığı belirtildi.

Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Kamil Turan'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kamil Turan, Elif Turan, Balıkesir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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