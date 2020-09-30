Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yapmış (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Bursa'da sokak ortasında eşi Tülin Gedik'i (55) tabancayla vurarak ağır yaralayan İrfan Gedik (60), sevk edildiği adliyede, mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.İrfan Gedik'in mahkemedeki ifadesinde, "Eşim boşanmak istediğini söyledi. Ben boşanmak istemiyordum. Kendisiyle konuşup, ikna etmeye çalıştım. Ancak Tülin yine de boşanmak istediğini söyledi. Bu duruma sinirlendiğim için hem Tülin'i hem de kendimi öldürmek istedim. Tülin'e üç el ateş ettim. Tabanca tutukluk yaptı. Tabancayı kafama dayayıp, kendimi öldürmek istedim. Tabanca tutukluk yaptığı için ateşlemedi. Daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındım" dedi.

Kazım Bulut/GEMLİK(Bursa),