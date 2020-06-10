Eşinin son isteğini yerine getirip, hastaneye ambulans bağışladı - Son Dakika

Eşinin son isteğini yerine getirip, hastaneye ambulans bağışladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kamuran Bilge'nin (63) son isteğini yerine getiren eşi iş adamı Hasan Bilge (66), İnegöl Devlet Hastanesi'ne ambulans bağışladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kamuran Bilge'nin (63) son isteğini yerine getiren eşi iş adamı Hasan Bilge (66), İnegöl Devlet Hastanesi'ne ambulans bağışladı. Kamuran Bilge, geçen şubat ayında akciğer kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ölmeden önce beyaz eşya mağazaları bulunan eşi Hasan Bilge'den hastaneye ambulans bağışlamasını isteyen Kamuran Bilge'nin son isteği yerine getirildi. İnegöl Devlet Hastanesi Derneği girişimleriyle, Hasan Bilge tarafından alınan ambulans hastaneye teslim edildi. Hastane yönetimi ise Hasan Bilge'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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