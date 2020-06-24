Eşinin suçladığı koca: Asıl iftiraya uğrayan benim - Son Dakika

Eşinin suçladığı koca: Asıl iftiraya uğrayan benim

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Meryem Demir'in "Eşim beni biri otizmli 3 çocuğumla bırakıp, terk etti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Meryem Demir'in "Eşim beni biri otizmli 3 çocuğumla bırakıp, terk etti. Yetkililerden yardım istiyorum" sözlerine, boşanma aşamasında olduğu Mehmet Emin Demir tepki gösterdi. Mehmet Emin Demir, "Küçük kızım daha birkaç gün öncesine kadar benim yanımdaydı, 7 yaşındaki otizmli oğlumuzun tedavisi için onları Manavgat'a ben getirdim. Oğlumu kreşe ben yazdırdım ama annesinin davranışları sebebiyle kreşten çıkarıldı. Ben onları ne parasız ne de yiyeceksiz bıraktım. Asıl iftiraya uğrayan benim" dedi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde yaşayan Meryem Demir, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 11 ay önce kendilerini ilçeye getiren eşi Mehmet Emin Demir'in başka kadınlar için kendilerini terk ettiğini, biri otizmli Yunus Emre (7) olmak üzere 3 çocuğunu 10 aydır görmediğini, onlara bir ekmek bile getirmediğini, Yunus Emre için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 1450 lira bakım parası dışında gelirleri olmadığını, aylık 900 lira ev kirasını veremediklerini, ev sahibinin kendilerini evden çıkarmak istediğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
'ONLARI NE PARASIZ, NE DE YİYECEKSİZ BIRAKTIM'

Meryem Demir'in boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Emin Demir ise olayların Meryem Demir'in anlattığı şekilde olmadığını öne sürdü. Meryem Demir'in dayısının kızı olduğunu söyleyen Demir, 17 yıl önce annesinin, 'O, yabancımız değil, ben ihtiyarladığımda bana bakar' ısrarı üzerine akraba evliliği yapmak zorunda kaldığını anlattı. Bir süre sonra eşiyle aralarında sorunlar yaşamaya başladıklarını belirten Demir, ağabeyinin açtığı restoranda müdür olarak çalışmak üzere Manavgat'a geldiğini, müdür olması sebebiyle kar ortağı olduğunu, ama sahibi olmadığını anlattı. Mehmet Emin Demir, "Boşanma aşamasındaki eşim Meryem Demir benim için 'çocuklarına bakmıyor' demiş. Ama küçük kızım daha birkaç gün öncesine kadar yanımdaydı, otizmli oğlumuzun tedavisi için onları Manavgat'a ben getirdim. Oğlumu kreşe ben yazdırdım ama annesinin davranışları sebebiyle kreşten çıkarıldı. Ben onları ne parasız ne de yiyeceksiz bıraktım. Asıl iftiraya uğrayan benim" dedi.

'HAKKINDA İŞ YERİNE YAKLAŞMAMA KARARI ALDIRDIK'

Oğlunu Manavgat'a getirince bir kreşe gönderdiğini aktaran Mehmet Emin Demir, "Bir süre sonra Meryem Hanım benim kreşteki öğretmenlerle ilişkim olduğunu iddia etmeye başladı. Kreşteki öğretmenlere telefon açarak, ağza alınmayacak laflar etti, bir erkeğin dahi söylemeyeceği sözleri söyledi. Kreşte huzursuzluk çıkınca yöneticileri oğlumu çıkardı. Bunun üzerine evde kendisine çok ağır bir söz söyledim. Beni savcılığa şikayet ederek 3 ay evden uzaklaştırma aldırdı. Çalıştığım iş yerine gelerek her türlü rezaleti yaptı, burada cam çerçeve ne varsa kırdı. Kendisi hakkında iş yerine yaklaşmama kararı aldırdık" diye konuştu.

'8-10 SEANS KADAR GELMESİ GEREKİYOR'

Kreşteki yöneticilerin tavsiyesi uyarınca eşini bir psikiyatriste götürdüğünü söyleyen Mehmet Emin Demir, "Psikiyatriste gittiğimizde, doktor ilk görüşmeyi yaptıktan sonra bana, 'Meryem Hanım'ın 8-10 seans kadar gelmesi gerekiyor' dedi. Ancak psikiyatriste gitmeyi 'delilik' olarak nitelendiren Meryem Hanım bir daha gitmedi" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN HER ZAMAN YANINDAYIM'

Yaşadıklarının kendisi açısından dayanılmaz bir hal almaya başladığını ve eşinin sürekli kendisini başka kadınlarla birlikte olmakla suçladığını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Ben evliliğimde Meryem Hanım'ı hiç aldatmadım, evliliğimize sadakatimi korudum. Hep çocuklarımı düşünerek evliliğimi kurtarmak istedim ama olmadı. Yaşadıklarım kabus gibi olmaya başlamıştı. Boşanma davası açtım. Boşanma davası dilekçesinde Meryem Hanım'ın herhangi bir geliri olmadığı ve psikolojik durumu sebebiyle çocuklarına bakamayacağını bildiğim için çocukların velayetinin bana verilmesini istedim. Salgın nedeniyle duruşmalar ertelendi. Şimdi beni 10 aydır eve bir somun ekmek götürmemekle ve çocuklarımıza bakmamakla suçluyor. İnsan Allah'tan korkar. Küçük kızım bir süre öncesine kadar benim yanımda kalıyordu. Kardeşini özlediğini söyleyince onu gönderdim. Benim hakkımda evden uzaklaştırma kararı alana kadar zaten o evde yaşıyordum. Uzaklaştırma kararı aldıktan sonra benden para istedikleri zaman sürekli verdim, bazen eve gönderdim, bazen de buraya geldiler yine verdim. Ben çocuklarımın her zaman yanındayım. Küçük kızım zaten benimle, büyük kızım ve 7 yaşındaki otizmli oğlum sosyal hizmetler görevlisinin raporu olduğu için onun yanında. Ben her zaman çocuklarımın yanındayım."

'DEFALARCA BU İŞ YERİ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU'

Açtığı boşanma davasının ardından eşinin kendisini ve çalıştığı iş yerini kötülemek amacıyla sahte sosyal medya hesapları açtığını, müşterilere özelden birçok mesaj yazdığını savunan Demir, "Meryem Hanım, defalarca bu iş yeri hakkında şikayetlerde bulundu. İş yerine jandarma geldi, diğer kurumlardan görevliler geldi. Hatta bir defasında jandarmayı ısrarla 'kumar oynatıldığı' iddiasıyla aramış. Gecenin bir yarısı birçok jandarma burayı bastı. Allah'tan geç vakitti ve içeride müşteri yoktu. Gelen komutan bana kumar oynattığımız yönünde ihbar olduğunu söyleyince ben de kendisine, 'Komutanım, biz iş yerimizde içki bile satmayız, ne kumarı?' diye cevap verdim. Yine de her yere bakıp tutanak tutup gittiler" dedi.

Mehmet Emin Demir, eşi hakkında boşanma davası haricinde de iş yeriyle ilgili 3 ayrı davanın bulunduğunu sözlerine ekledi.


Meryem Demir, Manavgat, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşinin suçladığı koca: Asıl iftiraya uğrayan benim - Son Dakika

Son Dakika

17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:02 10 kişilik aile 1 motosiklete bindi 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin 07:31 Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
15:43
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
15:42
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
15:24
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
15:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 17:28:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşinin suçladığı koca: Asıl iftiraya uğrayan benim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]