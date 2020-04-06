Son Dakika › Güncel › Eşinin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği kadın öldü - Son Dakika
Eşinin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği kadın öldü
6 saat önce
Ordu'nun Gölköy ilçesinde eşinin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği kadın öldü.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde eşinin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği kadın öldü.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde, Cemal B'nin (60) elinde oynadığı tabancanın bir anda ateş alması sonucu çıkan kurşun, eşi Gülcemal B'ye (59) isabet etti.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcemal B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cemal B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:50 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı