Eşinin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği kadın öldü - Son Dakika

Ordu'nun Gölköy ilçesinde eşinin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği kadın öldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde, Cemal B'nin (60) elinde oynadığı tabancanın bir anda ateş alması sonucu çıkan kurşun, eşi Gülcemal B'ye (59) isabet etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcemal B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cemal B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.