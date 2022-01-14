Üye Girişi
Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı - Son Dakika

Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı

14.01.2022 10:18
Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı

Antalya'dan eşinin tedavisi için Isparta'ya gelen Osman Şahin'in, kendisini doktor olarak tanıtan ve yardım edeceğini söyleyen kişi tarafından 100 bin lirası dolandırıldı.

Antalya'dan eşinin tedavisi için Isparta'ya gelen Osman Şahin'in, kendisini doktor olarak tanıtan ve yardım edeceğini söyleyen kişi tarafından 100 bin lirası dolandırıldı. Mağdur olduğunu ve tüm birikimini kaybettiğini belirten Osman Şahin, dolandırıcıların en kısa zamanda yakalanmasını istedi.

68 yaşındaki Osman Şahin rahatsız olan eşinin tedavisi için Antalya'dan Isparta'ya gelerek kendisini doktor olarak tanıtan ve yardım edeceğini söyleyen bir kişi tarafından 100 bin lira dolandırıldı. Yaşanan olay öncesi Osman Şahin ile buluşan şahıs akşam saatlerinde Şahin'i bir otele yerleştirerek 125 TL ödeme yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ertesi gün Osman Şahin'in yanında yaklaşık 100 bin lira olduğunu öğrenen şahıs, paranın çalınma ihtimaline karşı bankaya yatırılması gerektiğini söyledi. Osman Şahin bunun üzerine özel bir bankadan kendi adına hesap açtırdı, 100 bin lirayı hesaba yatırdı. Osman Şahin hesap açtırırken kullandığı numaraya ait sim kartı ise şahsa verdi. Şahıs, sim kart üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla Osman Şahin'in 100 bin lirasını kendi hesabına gönderdi. Paranın bankaya yatırıldığını sanan Osman Şahin ardından yeniden otele döndü. Dolandırıldığını ise bankanın kendisini araması sonrası öğrendi.

Osman Şahin "Eşim rahatsız olduğu için kan takviyesine ihtiyacı vardı. Bunu duyan dolandırıcı ben Norveç'te doktorum, yeğenim Isparta'da yaşıyor size yardımcı olacak dedi. Biz de Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde buluştuk, şehir merkezine geçtik üzerinde para varsa çalınmasın diye bana bankada hesap açmamı istedi. Üzerimde 100 bin TL nakit para vardı. Bankada hesabımızı açtık parayı yatırdık, daha sonra benden sim kartımı istedi, sim kartımı kendi telefonuna takarak benim hesaptan kendi hesabına transfer etti" dedi.

DOLANDIRILDIĞINI İSE BANKANIN KENDİSİNİ ARAMASI SONRASI ÖĞRENDİ

Kendisine yardım ettiğini sandığı kişi tarafından akşamüstü dolandırıldığını anlayan Şahin "Akşamüzeri beni bankadan aradılar. Osman Bey sizin bankada yüklü miktarda paranız vardı şu an gözükmüyor deyince biraz durakladıktan sonra otelde bulunan çocuğa telefonumu gösterdim çocuk telefonuma baktıktan sonra amca senin hesabına 100 bin TL giriş olmuş ama o para çekilmiş deyince anında bankayı aradık banka kartımızı ve sim kartımızı iptal ettirdik, sonra ben korktum daha sonra emniyeti aradık polisler otele gelip sorular sorduktan sonra bizi emniyete götürdü orada şikayetçi oldum. Toplam 100 bin liram gitti. Çok mağdurum" dedi.

"PARAYI GETİRSİNLER ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Osman Şahin son olarak dolandırıcılara seslenip, parayı getirmeleri halinde şikayetçi olmayacağını belirterek, "Zaten çok mağdur oldum gelsinler mahkemede uğraşmayalım başkalarında canını yakmasınlar. Ben çok mağdur oldum yıkıldım, tüm birikimim 100 bin liram gitti. Allah kimsenin başına vermesin. Eşim yanık hastası o paraya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Enes Yapalıkan-İHA)

Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı
Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı
Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı
Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı
Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı
Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı
Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı
Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı

YORUMLAR
500

Osman Şahin, Türk Lirası, Antalya, Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı - Son Dakika


Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi         
19:22
Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi         
17:50
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36

Son Dakika Haberleri
10:15 Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
10:10 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı! İşte o veriler
10:07 Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!
10:00 Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı
09:51 İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan dedi? İmralı'dan yeni mektup mu geliyor?
09:29 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi
09:27 "Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi!
09:08 GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 10:35:22. #1.12#
SON DAKİKA: Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement