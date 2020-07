Eşinin tehdit ettiği iki çocuk annesi: Ölmek istemiyorum - Son Dakika

Eşinin tehdit ettiği iki çocuk annesi: Ölmek istemiyorum

İZMİR'de, Saadet K. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanma davası açtığı ancak bir türlü boşanamadığı eşi A.K.'den sürekli tehdit mesajları aldığını ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldığı öne sürdü. Saadet K., "Ölmek istemiyorum. Ben ve benim gibi bu durumları yaşayan çok fazla kadın var" dedi.

İzmir'de yaşayan ve 21 yıl önce A.K. ile evlenen Saadet K., yaklaşık 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. 2 çocuğu bulunan çift için bu sürede mahkemeden boşanma kararı çıkmazken, iddianame de henüz hazırlanmadı. Saadet K. bu süreçte A.K.'den sürekli tehdit mesajları aldığını ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldığı öne sürdü. Hem boşanma sürecinin bir an önce noktalanmasını istediğini hem de can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Saadet K., yetkililerden yardım istedi. Saadet K., "Evliliğimizin son 3 senesi şiddetli geçimsizlik şeklinde geçtiği için 2 sene önce boşanma davası açtım. Ancak bu sürede boşanamadım. Eşim mahkemede, 'Eşimi seviyorum ve yaptıklarımdan pişmanım' diyordu. Arada çocuklarımız olduğu için ben de süreci doğru bir şekilde yürütmeye çalıştım. Fakat anladım ki bu sadece bir oyun. Boşanmayarak benden intikam aldığını düşünüyorum. Ancak bu neyin intikamı onu bilmiyorum" dedi.

'SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRİYORUM'

Boşanma sürecinde fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü belirten Saadet K., "Boşanma sürecinden bu yana fiziki ve psikolojik şiddet yaşıyorum. Sadece ben değil, ailem, kardeşlerim ve onların çocukları da yaşıyor. İş hayatım da ciddi bir biçimde etkilendi. Bunun durdurulması için her türlü yola başvurdum ancak hiçbir sonuç alamadım. Yaklaşık 7 aydır sabit olarak kaldığım bir yer yok. Sürekli adres değiştirip kaçıyorum. Fakat yine de psikolojik şiddet bitmiyor. İftira, hakaret ve ölüm tehditleri alıyorum. Yüzüme kezzap atmakla ve öldürmekle tehdit ediyor. Dolayısıyla yapar mı yapamaz mı bilmiyorum ama kendim ve çocuklarımı korumak zorundayım. Hala onun soyadını taşıyorum. Soyadımı geçtim, kendi ismimi bile taşımak istemiyorum. Çünkü ismim ve soy ismimle tüm sosyal hesaplarda yapılan paylaşımlar, atılan iftiralar çok üzücü. Hem ben hem ailem hem de çocuklarım psikolojik destek alıyoruz. Şehir değiştirmek istiyorum" diye konuştu.

'BENİM GİBİ BİRÇOK KADIN VAR, ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Sesini duyurmak istediğini söyleyen Saadet K., "Ne yazık ki hemen her gün kadın cinayeti haberlerini duyuyoruz. Ben de bunu yaşamak istemiyorum. Her şey bittikten sonra ceza alıp almamasının hiçbir önemi yok. Canımızı korumamız lazım. Ölmek istemiyorum. Ben ve benim gibi bu durumları yaşayan çok fazla kadın var" dedi.