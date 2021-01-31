Eşinin tek emaneti koça gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Eşinin tek emaneti koça gözü gibi bakıyor

31.01.2021 14:17
Eşinin tek emaneti koça gözü gibi bakıyor, System.String[]

Antalya'da 5 çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıktan sonra sevgisiyle hayata tutunduğu eşini de toprağa veren 69 yaşındaki Mehmet Ali Özkan, eşinin emaneti gibi gördüğü koçlarına gözü gibi bakıyor.

Antalya'da 5 çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıktan sonra sevgisiyle hayata tutunduğu eşini de toprağa veren 69 yaşındaki Mehmet Ali Özkan, eşinin emaneti gibi gördüğü koçlarına gözü gibi bakıyor.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dünyaya gelen Mehmet Ali Özkan, 47 yıl önce, aynı mahallede görüp sevdiği Rahime Özkan ile hayatını birleştirdi. Doğup büyüdüğü taş evde yaşamaya devam eden Özkan, anne ve babasını bir süre sonra kaybetti. Özkan çiftinin dünyaya gelen 5 çocuğu da doğumlarından birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Yaşadıkları evlat acılarını birbirlerine olan sevgileriyle unutmaya çalışan Özkan çifti, çiftçilikle geçimlerini sağladı. Yaklaşık 8 yıl önce böbrek ve kalp rahatsızlıkları yaşayan ve 8 ay önce de yatalak olan Rahime Özkan, 22 Ocak'ta hayatını kaybetti.

"Zor durumda olanlar kalsın" dedi, huzurevine yerleşmeyi kabul etmedi

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Özkan'a, başsağlığı için ziyarete giden bir kişinin çektiği fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, "Huzurevine yerleştirebiliriz" teklifinde bulundu.

Bu teklifi, "Devletin verdiği maaş yetiyor. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Zor durumda olanlar kalsın. Bir de eşimin emaneti bir hayvanım var. Onu da bırakamam." diyerek kabul etmedi.

Eşi hayattayken bir yakınlarının "Size yoldaş olur" diyerek hediye ettiği kuzuyu, eşinin emaneti gibi gören Özkan, gözü gibi baktığı koçla ilgilenerek zamanını geçiriyor.

"Koçumuzu ondan emanet gibi görüyorum"

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca eşiyle zor günler yaşamalarına rağmen birbirlerini teselli ederek bir hayat sürdüklerini söyledi. Köyde yaşamanın zorluklarına katlandıklarını anlatan Özkan, "Eşimin ölümü beni çok üzdü. Birbirimize yoldaştık. Çocuklarımız oldu ancak fazla yaşamadılar. Hep birbirimize destek olduk." dedi.

Eşiyle 47 yıllık evliliklerinde birbirlerine hiç hakaret etmediklerini anlatan Özkan, bir elmanın iki yarısı gibi hayat sürdürdüklerini belirtti.

Eşi için "Birbirimize çok bağlıydık. İyi ki benden önce öldü, yatalaktı, ben ölseydim çok zor durumda kalırdı." diyen Özkan, eşine her zaman dua ettiğini söyledi.

Bahçesindeki sebzeler ve koçun bakımıyla zamanını geçirdiğini aktaran Özkan, "Koç, bize geldiğinde yeni doğmuştu. Kuzuydu. Eşim onu sürekli izlerdi, severdi. Ondan emanet gibi görüyorum ve çok iyi bakıyorum. Sağlığım el verdiği sürece de bakacağım." diye konuştu.

"Bir gün yatalak olursam devlet elini uzatsın"

Özkan, yaşlılık aylığıyla geçimini sürdürdüğünü kaydetti.

Yalnız olduğu için huzurevine yerleştirme teklifi geldiğini anlatan Özkan, ihtiyaçlarını kendisi karşılayabildiği için kabul etmediğini belirtti. Maaşının kendisine yettiğini dile getiren Özkan, "Sebzemi, meyvemi kendim yetiştiriyorum. Bir gün yatalak olursam devlet bana elini uzatsın. Devletin huzurevine ihtiyacı olanlar, bakıma muhtaçlar gitsin." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Özkan, Antalya, Karaöz, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşinin tek emaneti koça gözü gibi bakıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti Duyanlar kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Pelkas, G.Saray derbisinde forma giyemeyecek Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı
Almanya'da mRNA aşısı paniği! Hayatını kaybeden yaşlılardan biri ölmeden bir gün önce Almanya'da mRNA aşısı paniği! Hayatını kaybeden yaşlılardan biri ölmeden bir gün önce "Cildim griye döndü" demiş         
13:54
Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic ile anlaşma sağladı Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic ile anlaşma sağladı         
13:37
PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan "Kaçanları vurun talimatı"         
12:57
Dünya Sağlık Örgütü, koronanın ortaya çıktığı canlı hayvan pazarını ziyaret etti! Girişte basın ordusu karşıladı Dünya Sağlık Örgütü, koronanın ortaya çıktığı canlı hayvan pazarını ziyaret etti! Girişte basın ordusu karşıladı         
12:23
Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı         
11:32
Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar         
10:28
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek         
10:01
CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz         
09:18
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 14:31:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşinin tek emaneti koça gözü gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei