Son Dakika Haberleri: Eşinin üzerine kaynar su döken şüpheli, yeniden gözaltında (2)
Son Dakika Güncel Eşinin üzerine kaynar su döken şüpheli, yeniden gözaltında (2) - Son Dakika

Eşinin üzerine kaynar su döken şüpheli, yeniden gözaltında (2)

6 saat önce

TUTUKLANDISamsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı.

Eşinin üzerine kaynar su döken şüpheli, yeniden gözaltında (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:06 Kaynak: DHA
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