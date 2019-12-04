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Eşinin üzerine kaynar su döken şüpheli, yeniden gözaltında (2)
6 saat önce
TUTUKLANDISamsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:06 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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