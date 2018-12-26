Son Dakika Haberleri: Eşinin Üzerine Kaynar Su Döktü

Eşinin Üzerine Kaynar Su Döktü

10 dakika önce

ADANA'da, tartıştığı eşinin üzerine kaynar su döktüğü Saadet G. (45), yaralandı.

Eşinin Üzerine Kaynar Su Döktü, System.String[]
ADANA'da, tartıştığı eşinin üzerine kaynar su döktüğü Saadet G. (45), yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2236 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Saadet G. ve henüz ismi öğrenilemeyen eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkeli koca, sobanın üzerine bulunan kaynar suyu Saadet G.'nin üzerine döküp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan Saadet G., Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saadet G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis, eşinin yakalanması için çalışma başlattı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:18 Kaynak: DHA

Atakent Mahallesi, Yüreğir, Adana, Güncel
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