Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu - Son Dakika

Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu

26.10.2020 09:13

Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu 200 yıllık çeyiz sandıklarındaki eşyalarını müzeye bağışladı Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Sarıağıl köyü muhtarı, eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu.

Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu

200 yıllık çeyiz sandıklarındaki eşyalarını müzeye bağışladı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Sarıağıl köyü muhtarı, eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu. Köyde aynı zamanda muhtar tarafından kurulan millet bahçesi de bulunuyor.

Sarıağıl muhtarı Cemalettin Küçük, iki sene evvel vefat eden eşinin vasiyeti üzerine, onun eski eşyalarını toplayarak müze kurdu. Muhtar birçok eski eşyayı kurduğu müzede teşhir etti. Köyüne bu yıl Sarıağıl Kültür Müzesini kuran köy muhtarı, "Karım 2 yıl önce vefat etti. Eski zamanlarda giyilen eşyalara meraklıydı. Biz bunları toplayalım, köyümüze müze kuralım derdi. Bu fikir kafama yerleşti. Köyümüz, 1893'te göç eden Bulgaristan muhacirlerinin kurduğu bir köy. Eşimi kaybedince köylülerden topladığım 150-200 yıllık eşyalardan bir müze kurdum. Müzemizde kadın giyim eşyaları çoğunlukta. Bunların hepsi çeyiz sandıklarında korunmuş eşyalardır. Bunun haricinde tarım, dokuma, hayvan eşyaları, yayıklar fıçılar, heybeler, dövenlerden ve daha birçok çeşitten oluşan ürünler müzemizde bulunuyor" diye konuştu.

Muhtar Cemalettin Küçük, "Bu müzeye herkesi davet ediyorum. Türkiye'de eşine ender rastlanan eşyalar var, gelin görün, misafirimiz olun" dedi.

Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu
Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu
Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu
Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu
Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu
Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu

Muhtar, İznik, Bursa, Müze, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eşinin vasiyetini yerine getirerek köye müze kurdu - Son Dakika

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