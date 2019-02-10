Eşinin Vefatından Sonra İş Yerini Devraldı, Arastanın Tek Kadın Ustası Oldu

Çankırı
'da Demirciler Arastası'nda yaklaşık 50 yıllık iş yerini eşi vefat ettikten sonra devralan Perihan Coruk, eşinden kalan mesleği çocuklarıyla birlikte devam ettiriyor.
Yaklaşık 20 yıldır sektörün içerisinde olan 53 yaşındaki Perihan Coruk, arastanın tek kadın ustası olarak dikkat çekiyor. Erkeklere taş çıkartan Perihan ustanın yaptığı ürünler de büyük rağbet görüyor. Perihan Coruk, "Eşim varken yanına gelip çalışıyordum. Daha sonrasında eşim vefat edince çocuklarımla beraber çalıştım. Çocuklarım işe gitti, ben burada yardımcı oluyorum. Ben işimden memnunum. Çocuklarıma katkım oluyor. Bazen arastada bana usta olarak hitap ediyorlar" dedi.
Coruk, "Burası yaklaşık 50 yıllık bir iş yeri. Ben 20 yıldır buradayım. Bu işe alıştım artık. Ben burada boru, şapka, küllükleri, baca diplerini yapıyorum. Hemen hemen her şeyi yapıyorum. Gelen işleri ben alıyorum, çocuklarıma söylüyorum" diye konuştu.
"Dükkandaki bütün malzemelerin imalatçısı annem"
Perihan Coruk'un oğlu Selahattin Coruk ise, "Bundan önceki yıllarda annemle birlikte babam çalıştırıyordu. Babam vefat edince annem devraldı, bizimle birlikte çalışmaya başladı. Biz çatı yağmurluk sistemleri yapıyoruz. Bunların karşılığında annem bize malzemelerin imalatını yapıyor. Biz de montajına gidiyoruz. Dükkandaki bütün malzemelerin imalatçısı annemdir. Annemin bize dolaylı yollardan çok yardımı oldu. Ona çok minnettarım. Babamın sayesinde bu mesleği kazandık. Annemin sayesinde 5 yılda bu hale geldik. Kardeşimle birlikte devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Diğer oğlu Sefer Coruk ise, "Rahmetli babamla birlikte çalışıyorduk. Babam vefat ettikten sonra annem devraldı. Sürekli inşaat üzerine çalıştığımdan dolayı işleri annem alıyordu, yapabildiklerini kendisi yapıyordu, yapamadıklarını deftere kaydediyordu. Geldikten sonra da biz yapıyorduk. 5 yıldır da bu şekilde devam ediyoruz. Çankırı küçük bir yer olduğundan dolayı herkes anormal bakıyordu bir bayanın çalışmasına. Şimdi anneme herkes hoşgörülü davranıyor" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI