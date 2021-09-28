Eşinin vurduğu Semra: Silah tutukluk yaptığı için yaşıyorum - Son Dakika

Eşinin vurduğu Semra: Silah tutukluk yaptığı için yaşıyorum

BURSA'da, boşanma davası açtığı eşi Semra Maraz'ı (57) tabancayla vurarak yaralayan Hayrettin Maraz'ın (60) yargılanmasına başlandı.

BURSA'da, boşanma davası açtığı eşi Semra Maraz'ı (57) tabancayla vurarak yaralayan Hayrettin Maraz'ın (60) yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren Semra Maraz, "Yaralandıktan sonra, aracın içerisine girdim. Bu sırada tetiğe bir kez daha bastı. Allah'tan tabanca ateş almadı. Aksi halde ölmüştüm" dedi. Olay, 1 Ağustos günü Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Semra Maraz, yanında kaldığı kızı, damadı ve torununun gözü önünde kendisine boşanma davası açan eşi Hayrettin Maraz'ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun omzuna isabet ettiği Semra Maraz kanlar içinde yere yığıldı. Maraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Hayrettin Maraz ise yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin Maraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayrettin Maraz hakkında Hayrettin Maraz hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Öldürmeye tam teşebbüs' suçundan, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Semra Maraz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Hayrettin Maraz, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirterek, "Bunun üzerine yaşanan tartışmalar sonrasında eşim kızımla yaşamaya başladı. O gün, torunumu görmek için olayın yaşandığı yere gittim. Normalde olayda kullandığım tabancayı arabada tutardım. Aracın kapısı kilitlenmediği için yanıma aldım. Onları taşıyan araç gelince, torunumu görmek için yanlarına gittim. Eşim beni görünce, 'git' işareti yaptı. Silah karın bölgemde takılıydı. Aramızda fiziksel temas olunca, biri beni çekti. Bu sırada tabanca ateş aldı. Silahın namlusuna merminin nasıl sürüldüğünü bilmiyorum. Öldürme kasıtla hareket etmedim. Böyle bir olay yaşandığından pişmanım" dedi.'GÖĞSÜME SAPLANAN KURŞUNLA YAŞIYORUM'Eşinden şikayetçi olduğunu söyleyen Semra Maraz ise, "Bana çok kötü davranıyordu. Öldüreceğini söylüyordu. Olaydan 1,5 ay önce hakkımda asılsız iddialarda bulunup, boşanma davası açtı. Olay günü kızım, damadım, torunum ve bazı akrabalarımızla gezmeden gelmiştik. Evin önüne geldiğimizde, araçtan ilk inen ben oldum. Kendisi, birkaç metre önümde bekliyordu. Elindeki tabancayı bana doğrultmuştu. Çığlık atıp araca binmek istedim. Tabancayı ateşledi. Sağ omumuzdan giren kurşun akciğerimi deldi. Vurulup aracın içine girdikten sonra bir kez tetiğe bastı. Allahtan silah tutukluk yaptı. Aksi halde ölmüştüm. Kendisinin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



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