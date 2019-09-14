Eşinin vurduğu yazarın bacağı kesildi

YOZGAT'ta anlaşamadığı eşi Mustafa Köse'ye boşanma davası açarak Manisa'ye gelen yazar Sibel Köse (34), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Sibel Köse, olayın ardından tutuklanan eşine en ağır cezanın verilmesini istedi.Yozgat'ta yaşayan ve biri ilk eşinden 2 çocuğu bulunan Sibel Köse, 12 yıllık ikinci eşi Mustafa Köse'ye geçen haziran ayında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ancak Mustafa Köse, boşanmaya karşı çıkıp, eşini, "Seni sakat bırakırım" diyerek, tehdit etti. Sibel Köse önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ardından da 1 Temmuz günü, 2 çocuğunu da alıp, evi terk ett. Köse, Manisa'ya gelip, burada yaşayan arkadaşının evine sığındı. 2 hafta sonra Mustafa Köse de Manisa'ya geldi ve eşini takibe aldı. Bir yandan tehditlerini sürdüren koca, 19 Temmuz akşamı, küçük oğlu ve arkadaşı ile birlikte Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı.TÜFEKLE VURDUMustafa Köse, saat 23.00 sıralarında eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar, sol bacağını ise sıyırdı.BACAĞI KESİLDİSaldırgan koca kaçarken, Sibel Köse, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse, ameliyat edildi. Parçalanan bacak yerine dikildi. Ancak, 10 gün sonra Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Bir süre sonra polis tarafından yakalanan Mustafa Köse tutuklandı. Köse hakkında 'tehdit', 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçlarından Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülmesine henüz başlanmadı.OLAYDAN 5 GÜN ÖNCE DE REHİN ALINMIŞSibel Köse, 12 yıllık evlliği boyunca hep tehdit altında yaşadığını, sürekli şiddet gördüğünü belirterek, şunları söyledi:"Boşanma davası açtım. Ancak, eşimin tehditleri bitmedi. Çareyi çocuklarımı alıp, memleketimi ve evimi terk etmekte buldum. Yozgat, küçük bir yer, göz önünde bulunmak istemedim. Kendi arkadaş çevremin yanında olmayı uygun gördüm. Manisa'ya yerleşmeyi tercih ettim. Beni burada da bulup, tehditlerine devam etti. Olaydan beş gün önce, kahvaltılık bir şeyler almak için evden çıkan arkadışımı pompalı tüfekle tehdit edip, yanıma kadar geldi. Eve girer girmez, enseme vurup, beni itmeye başladı. Çocuklarımdan biri de yanımdaydı. Beni ve arkadaşımı, 4 saat rehin aldı. Sürekli pompalı tüfeği bize doğrultup, tehditler savurdu. Onu sakinleştirmeye çalışıp, 'Sen herşeyini düzelt, ben eve döneceğim' diyerek, ikna ettim. Bunun üzerine evden çıktı.Bir saat sonra arayıp, 'Yalan söyledin, gelmeyeceksin' dedi. Polisi aradım, durumu bildirdim. Ancak, olay bittiği için o an bir şey yapılamadı. Sonrasında da parkta beni bulup, yaraladı. Bacağımdan oldum. En ağır cezayı almasını istiyorum."HAYIRSEVERLERDEN YARDIM İSTEDİYaşadıklarının şokunun atlatmaya çalışırken bir yandan da ekonomik sorunlarla boğuştuğunu belirten Sibel Köse, hayırseverlerden yardım istedi. Engelli raporu almak için sürecin devam ettiğini ifade eden Köse, "Maddi gelirim yok. Şu an oturduğum evin kirası bin lira. Acil tekerlekli saldalyeye ihtiyacım var. Maddi, manevi mağdur durumdayım. Çalışacak durumda değilim. Hayırseverlerimizden benden desteklerini esirgememelerini bekliyorum" dedi.Sibel Köse'nin 'Kaderim Sürgün', 'Katilim Sensin' ve 'Adalet İstiyorum'un da aralarında bulunduğu polisiye, aşk ve drama türü 5 kitabı bulunuyor.